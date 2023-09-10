قديروف يعرب عن تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال

أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي أجمع في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وقال قديروف على "تيلغرام": "أتقدم بخالص التعازي لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي أجمع، ولكل من فقد أحباءه نتيجة لهذه الكارثة. اليوم نشارككم جميعا محنتكم. نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والقوة على اجتياز هذا الاختبار الصعب ومساعدة كل من يجد نفسه في وضع ميؤوس منه".

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كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المغرب، بفضل وحدة شعبه وصموده، من تجاوز كل الصعوبات والمحن.

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب حتى الساعة 10 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي إلى أكثر من ألفي قتيل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

المصدر: RT