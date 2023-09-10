تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.

وأظهر نشطاء مقاطع فيديو للحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وإعادته قراءة الاسم مرتين.

الرئيس جو بايدن يواجه صعوبه في التحدث و يخطأ في قراءة أسم ولي العهد محمد بن سلمان 🇸🇦



#محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/M92Wb5wcds — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) September 9, 2023

الرئيس الامريكي جو بايدن يتلعثم "مرتين" عند نطق اسم ولي العهد السعودي، #محمد_بن_سلمان في كلمته خلال قمة العشرين في #الهندpic.twitter.com/CkYmpBHT3F — Alplus (@Alplusspluss) September 10, 2023

🇺🇸🤐 بايدن يفشل في نطق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرتين في منتدى مجموعة العشرين



😁 pic.twitter.com/K3F40FIfVa — ben_mohsen🕵️ (@honesty___words) September 9, 2023

المصدر: RT