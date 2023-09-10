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تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل

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تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.

وأظهر نشطاء مقاطع فيديو للحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وإعادته قراءة الاسم مرتين.

المصدر: RT

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