تلعثم بايدن في قمة العشرين عند لفظ اسم ولي العهد السعودي يتصدر مواقع التواصل
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.
وأظهر نشطاء مقاطع فيديو للحظة تلعثم بايدن في كلمته عند نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وإعادته قراءة الاسم مرتين.
الرئيس جو بايدن يواجه صعوبه في التحدث و يخطأ في قراءة أسم ولي العهد محمد بن سلمان 🇸🇦— يـزيـد (@MR_Yazeed2030) September 9, 2023
#محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/M92Wb5wcds
الرئيس الامريكي جو بايدن يتلعثم "مرتين" عند نطق اسم ولي العهد السعودي، #محمد_بن_سلمان في كلمته خلال قمة العشرين في #الهندpic.twitter.com/CkYmpBHT3F— Alplus (@Alplusspluss) September 10, 2023
🇺🇸🤐 بايدن يفشل في نطق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرتين في منتدى مجموعة العشرين— ben_mohsen🕵️ (@honesty___words) September 9, 2023
😁 pic.twitter.com/K3F40FIfVa
المصدر: RT