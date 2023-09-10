بايدن ينهي مشاركته في قمة مجموعة العشرين ويغادر نيودلهي

أفادت وكالة Press Trust of India للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهى قبل الموعد المحدد له مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية.

وقالت الوكالة: "غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن الهند، متوجها إلى فيتنام صباح اليوم بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في دلهي".

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ونشرت الوكالة الهندية، صور صعود بايدن على متن الطائرة.

وبذلك غاب رئيس الولايات المتحدة عن الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين بعنوان "مستقبل واحد"( One future) في العاصمة الهندية.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها. ويمثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي