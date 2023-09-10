صحيفة: إبعاد سائق في موكب بايدن عن العمل في الهند لقيامه بتوصيل زبون خاص

قالت صحيفة Indian Express، إنه تم إيقاف سائق هندي في موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن العمل في الهند لأنه قام بتوصيل زبون خاص.

وذكر مسؤول أمني أن وزارة الخارجية الهندية استأجرت عدة سيارات خاصة لموكب بايدن، كما اشترى الجانب الأمريكي 60 سيارة لنقل حاشية رئيس البلاد.

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وقال المسؤول: "هناك سيارة واحدة تحمل رقم تسجيل من ولاية هاريانا، وكان سائقها ضمن موكب بايدن. وكانت هذه السيارة تحمل عدة ملصقات تشير إلى أنها تابعة لموكب بايدن، وكان من المفترض أن تكون في فندق موريا، حيث يقيم الرئيس الأميركي. ولكن في حوالي الساعة الثامنة صباحا من يوم السبت، تلقى السائق مكالمة هاتفية من راكب يعرفه طلب منه توصيله إلى فندق تاج مانسينغ. كان من المفترض أن يبدأ موكب بايدن في التحرك حوالي الساعة 9-9.30 صباحا، لذلك قرر السائق أن يوصل راكبه المعتاد".

لكن رجال الأمن أوقفوا هذه السيارة في المدينة بعد أن شاهدوا ملصقات فندق موريا وموكب بايدن عليها. وخلال التحقيق مع السائق والراكب، أكد الاثنان عدم معرفتها بتفاصيل البروتوكول الذي يمنع مثل هذا التصرف. وتم بعد ذلك إبلاغ الخارجية الهندية بالحادث، وبالتالي طرد السائق والسيارة من موكب بايدن. كما قام ضباط الأمن بإزالة جميع الملصقات من السيارة. وبعد الاستجواب، تم إطلاق سراح السائق وزبونه ولم يتم توجيه أي تهم ضدهما.

المصدر: نوفوستي