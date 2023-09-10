رئيس البرازيل يشارك شخصيا في قمة "بريكس" المقبلة في روسيا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يعتزم المشاركة بشكل شخصي في قمة مجموعة "بريكس" في روسيا العام المقبل.

وأكد الرئيس البرازيلي، أنه سيقوم عند ذلك بدعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة التي ستعقد في البرازيل.

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وأضاف في حديث تلفزيوني: "سنقوم بدعوة الرئيس بوتين، لأنه سيتم تنظيم قمة مجموعة بريكس العام المقبل في روسيا وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل. سأشارك في قمة بريكس في روسيا".

وأعرب الرئيس البرازيلي، عن اعتقاده بأن زعماء الهند والصين وجنوب إفريقيا والسعودية ودول أخرى في المجموعة، سيزورون روسيا أيضا لحضور القمة.

وأضاف لولا دا سيلفا، أنه بمقدور بوتين زيارة البرازيل بسهولة لأنه طالما بقي رئيسا، "فلا توجد فرصة لاعتقاله" بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مارس، أصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

ورفضت موسكو التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، المذكرة ووصفتها بأنها مرفوضة وباطلة.

المصدر: نوفوستي