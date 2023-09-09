بقوة 5.9 درجات.. زلزال يضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، السبت، شبه جزيرة ميناهاسا شمالي إندونيسيا، ولم تتوفر معلومات أو تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر أو سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال.

يشار إلى أن شبه جزيرة ميناهاسا تضم في منطقة سولاويسي واحدا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطا، علما أن آخر زلزال وقع في شبه الجزيرة كان في أواخر فبراير الماضي.

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بدوره، ذكر مركز الأبحاث الألماني للجيولوجيا أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية يوم السبت. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أن تسبب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حزام النار في المحيط الهادي" حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.

المصدر: وكالات