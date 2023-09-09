مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات برصاص إسرائيلي شمال مدينة الخليل

أفادت وكالة "وفا" بمقتل الفتى الفلسطيني ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي، قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية للوكالة إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال الفلسطينيين عند مدخل مخيم العروب، ما تسبب بإصابة الفتى ميلاد منذر الراعي بالرصاص الحي في الظهر، حيث نقل من قبل طواقم الإسعاف إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بجراحه.

وأشارت الوكالة إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

المصدر: وفا