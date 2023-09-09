موسكو تندد بسماح عمدة ميلانو بافتتاح معرض يمجد نازيي "آزوف" بالمدينة

أعرب القنصل الروسي العام في ميلان، دميتري شتودين، لعمدة المدينة جوزيبي سيل، اليوم السبت، عن خيبة أمله وسخطه لافتتاح معرض صور مخصص لكتيبة "آزوف" الأوكرانية النازية.

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية في ميلان عبر "تلغرام" إلى أن شتودين بعث برسالة مفتوحة إلى عمدة مدينة ميلان، جوزيبي سيل، أعرب فيها عن خيبة أمله بسبب دعم مجلس المدينة لافتتاح معرض يدعم كتيبة "آزوف النازية" في أحد الشوارع وسط المدينة.

وجاء في الرسالة: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لولا دعم السلطات، لكان تنظيم مثل هذا الحدث مستحيلا، وأود أن أعرب عن استيائي العميق من قرار مكتب العمدة بإعطاء مكان لتنظيم معرض يمجد كتيبة "آزوف" النازية المعروفة بعمليات القتل الجماعي، التي ارتكبت ليس فقط في ماريوبول، بل في جميع أرجاء دونباس".

ووفقا له، فإن ميلانو بهذه الطريقة توفر "مسرحا لعروض أحلك القوى ذات الأصل النازي الفاشي" ولا تساهم في تحقيق السلام الذي نوقش على نطاق واسع في أوكرانيا.

وفي ذات السياق، أعربت السفارة الروسية لدى روما منتصف شهر أغسطس الماضي عن حيرتها إزاء منشورات وسائط الإعلام الإيطالية بشأن عودة مسلحي "آزوف" إلى القتال، مشيرة إلى تمجيد هذه الوسائل للنازية واستخدامها صورا توضيحية استفزازية.

ولفتت البعثة إلى أن وكالة أنباء "أنسا" روجت لنبأ عودة مسلحي الكتيبة النازية بصورة استفزازية "يقفون فيها بفخر تحت أعلام تحمل رموز فرق قوات الأمن الخاصة".

المصدر: نوفوستي