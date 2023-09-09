دبلوماسي مصري يكشف لـRT كيف يُفشل الغرب صفقة الحبوب ويعلن موعد انتهاء أزمة أوكرانيا

أكد السفير المصري رخا أحمد حسن أن حقوق روسيا في اتفاقية الحبوب ومطلبها لاستكمال الاتفاق بسيط للغاية، مستغربا "كيف يمكن لروسيا الموافقة على تمديد الاتفاق والغرب يفرض عليها مقاطعة!".

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في تصريحات خاصة لـRT، إن روسيا لديها الحق فيما يتعلق باتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية، مبينا أن المطلب الروسي لاستكمال الاتفاق قام الأطراف بالاتفاق عليه قبل ذلك، ولكن الجانب الغربي لم يلتزم بها، فلا يصح أن يتم تنفيذ اتفاق من طرف واحد.

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وأضاف السفير حسن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض تمديد اتفاق الحبوب ولكنّه طالب بالتزام الطرف الآخر بهذا الاتفاق، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تصوّر أن روسيا هي التي ترفض الاتفاق وهذا يمثل نوعا من "لي الحقائق"، بينما كل ما طالبت به روسيا هو أن يلتزم الطرفان بالاتفاق.

وتابع السفير: "هناك أنباء بأن الغرب سيوافق على ذلك، ولكن روسيا ستحتاج إلى ضمانات لتنفيذ الاتفاق، خاصة وأن الغرب لا يريد ان يفرض قيد دائم على نفسه، ولكن يريد أن يفرض القيد على الطرف الآخر، ولكن إذا وافقوا على رفع الحظر عن الحبوب الروسية، ووجود ضمانة بعدم التراجع عن ذلك فإن الاتفاق سيتم تنفيذه".

وحول انتهاء الأزمة الأوكرانية، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بوقف الاقتتال قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فحتى نوفمبر العام القادم لن تستجيب الولايات المتحدة لوقف القتال طالما يتواجد الحزب الديمقراطي في الرئاسة.

المصدر: RT