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مستشار سابق للبنتاغون يعلق على سبب تنامي ظاهرة استسلام العسكريين الأوكران للقوات الروسية

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مستشار سابق للبنتاغون يعلق على سبب تنامي ظاهرة استسلام العسكريين الأوكران للقوات الروسية
Gettyimages.ru
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أعلن المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، أن الجنود الأوكرانيين بدأوا في الاستسلام في كثير من الأحيان بسبب رفضهم اقتحام المواقع الروسية المحصنة.

وقال ماكغريغور: "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".

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وأشار إلى أن السبب في ذلك هو ضعف التدريب، فضلا عن أوامر اقتحام الدفاعات الروسية المحصنة التي يستحيل اقتحامها.

وأكد أن الغرب لا يقول الحقيقة حول ما يحدث على الجبهات.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 66 ألف شخص.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 150 ألف قتيل وجريح منذ فبراير 2022، مع تزايد رفض الكثيرين الالتحاق بالتجنيد ودفع الرشاوى في شعب التجنيد ومحاولة الفرار.

المصدر: RT

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