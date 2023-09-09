دبلوماسي مصري لـRT: حالة استقطاب دولي في قمة G20 متأثرة بغياب بوتين عنها

أكد السفير المصري رخا أحمد حسن حالة الاستقطاب الدولي في G20 بسبب غياب زعيمين مهمين هما الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، مبينا أن هذه الحالة ستنعكس على التجارة بين دول المجموعة.

قال السفير حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحات خاصة لـRT، إن الهند وجهت الدعوة لحضور قمة العشرين إلى 9 دول، وأنّه في ظل المقاطعة المفروضة على روسيا، هناك اختلافات حول تلك المقاطعة "فهناك دول تتلزم بها خاصة دول الناتو والدول الغربية، ودول لا تلتزم بها، فهل هذا الخلاف سيكون له تأثير على مواجهة التحديات الاقتصادية".

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وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصر لها علاقات تجارية واستثمارية واقتصادية وثيقة مع دول عديدة في مجموعة العشرين مثل روسيا والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأخرى".

وفي شأن متصل بغياب الرئيس بوتين شخصيا عن حضور قمة G20 في نيودلهي، ذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى استمرار الحرب الأوكرانية وليس الحرب في ذاتها، وإنما ما وراء الحرب من حالة احتقان في العلاقات بين الشرق والغرب، وخلق حالة حرب في منطقة مهمة جدا لإمداد العالم بالغذاء.

وهنا أوضح أن القمة تجمّع مهم يتم خلاله التشاور وتخفيف حدة التوتر، ويشهد عقد لقاءات ثنائية بين الزعماء لحل القضايا الإقليمية.

وحول انضمام الاتحاد الإفريقي لقمة العشرين، أوضح السفير رخا أحمد حسن أنه سيكون مثل الاتحاد الأوروبي، "فهما 19 دولة يضاف إليها الاتحاد الأوروبي.. ويضاف إليهم الآن الاتحاد الإفريقي".

وأشار الى أنه إذا كان هناك خلل في الأمم المتحدة وأن قارتين ليس لهما عضوية دائمة بمجلس الأمن هما أمريكا الجنوبية وإفريقيا، فعلى الأقل يكون بمجموعة العشرين تمثيل للقارة الإفريقية.

المصدر: RT