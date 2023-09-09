أردوغان يرفض الهجوم على مقدسات ملياري شخص (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم قبول السماح بالتهجم على مقدسات ملياري شخص بذريعة "حرية التعبير"، وضرورة أن يطغى الاحترام المتبادل والتعايش بدلا من جرائم الكراهية والتمييز.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة له خلال اجتماع رؤساء "مجموعة ميكتا"، والتي تضم تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا، على هامش قمة مجموعة العشرين G20، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي: "ينبغي أن يسود الاحترام المتبادل وثقافة التعايش، بدلا من جرائم الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام والأجانب".

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: السماح بالهجوم على مقدسات ملياري شخص بشكل يومي تحت ستار "حرية التعبير"، يعد أمرا غير مقبول https://t.co/WqhAVJCupJpic.twitter.com/B1XMOzQfE6 — Anadolu العربية (@aa_arabic) September 9, 2023

وأضاف: "نعتقد أن كل من يحترم الإنسانية، بغض النظر عن دينه، يجب أن يعبر عن رفضه لذلك"، وشدّد

أن تركيا ستواصل التعبير عن موقفها الرافض في هذه القضية.

ومن المعروف أنه قد تكررت مؤخرا، في السويد والدنمارك، حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة على المستوى الرسمي والشعبي، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي سياق آخر، ذكر أردوغان أن "مجموعة ميكتا" تأسست قبل 10 سنوات بهدف المساهمة في التواصل العالمي وحل المشكلات المشتركة وتعزيز التعاون. مبينا أن "النظام الدولي الحالي أثبت فشله في ضمان السلم والأمن والرخاء المستدام للجميع".

المصدر: الأناضول