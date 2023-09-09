رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو الصين للعب دور إيجابي في تسوية النزاع في أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تأمل في أن تتمكن الصين من لعب دور إيجابي في تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عقب اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين: "فيما يتعلق بالحرب، نأمل أن تلعب الصين دورا إيجابيا في تحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا".

وصرح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، في وقت سابق أن على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع.

المصدر: RT