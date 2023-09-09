Business Insider تكشف عن مشكلة كبيرة تواجه قوات كييف في جبهات القتال

ذكرت صحيفة Business Insider أن الجيش الروسي شرع في إنشاء كميات قياسية من حقول الألغام المنيعة التي باتت تشكل معضلة حقيقية أمام قوات كييف وهجومها المضاد.

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وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته، أن "حقول الألغام الروسية وتحديدا تلك التي تتم حمايتها باستخدام قذائف الهاون والمدفعية، أو المروحيات القتالية، شكلت ولا تزال تشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا منذ انطلاق الهجوم المضاد".

وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء عسكريين، إلى أن مظهر حقول الألغام الروسية قد تغير، فلم يعد الروس يستخدمون الأساليب التقليدية وإنما لجأوا لتحديث حقول الألغام من حيث الحجم والموقع، ولهذا السبب فقدت التكتيكات الأوكرانية في إزالة هذه الألغام فعاليتها".

وأكدت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية شكلت في السابق تهديدا خطيرا لقوات كييف التي تتقدم على طول الجبهات، أما الآن فقد ازداد الأمر خطورة في ظل التكتيكات الحديثة التي يستخدمها الروس في نشر حقول الألغام.

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وفي وقت سابق لفتت صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية أن الجيش الروسي بنى دفاعات قوية على طول خطوط الجبهة قبل بدء الهجوم المضاد الأوكراني.

المصدر: نوفوستي