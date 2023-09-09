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سيمونيان: خطاب السلطات الأرمنية مناهض تماما لروسيا

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سيمونيان: خطاب السلطات الأرمنية مناهض تماما لروسيا
РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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أكدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، أن خطاب السلطات الأرمنية مناهض بشكل تام لروسيا.

وأشارت سيمونيان إلى إن مستشار رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، طلب في الماضي المساعدة في الاعتراف برخص القيادة الأرمنية في روسيا، وهي أجابت: "ونحن نريدك أن تعترف بالقرم".

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وأضافت: "أنا قلت له، دعونا نفعل هذا. إذا اعترفتم بالقرم، فسوف أتجول في جميع المكاتب، وسأجثو على ركبتي. أعدكم بأنني سأفعل كل شيء من أجل أن تعترف روسيا برخص القيادة الأرمنية. وبالطبع، لم يعترفوا بأي قرم".

وأكدت سيمونيان في تعليقها على احتجاز صحفي "سبوتنيك أرمينيا"، أن خطاب السلطات الأرمينية مناهض بشكل تام لروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أنه تم استدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك هاروتيونيان، إلى مبنى الوزارة وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على خلفية تصرفات يريفان غير الودية.

المصدر: RT

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