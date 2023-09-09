بوتين يوقع مرسوما حول إجراءات الوفاء بالتزامات الديون بموجب سندات اليورو

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما جديدا حول إجراء مؤقت للوفاء بالتزامات ديون روسيا من سندات اليورو للمقيمين والدائنين الأجانب.

وتشمل هذه الإجراءات الأوراق المالية للجهات المودعة الأجنبية.

ووفقا للمرسوم، يحق لروسيا أن ترسل إلى مؤسسة ائتمانية غير مصرفية طلبا لفتح حساب بالروبل من النوع "اي" باسم الجهة المودعة الأجنبية (دون الحضور الشخصي لممثل الجهة).

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وسيكون المستفيدون من الحساب هم أصحاب سندات "اليوروبوند"، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآخرين.

كما تم توضيح آلية تقويم الأموال في حسابات "اي" وإجراءات تحويلها إلى أصحابها.

وأشار المرسوم الجديد إلى أن المرسوم الصادر في 22 يونيو 2022، والذي كان يحدد سابقا إجراءات الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الأوراق المالية، لم يعد الآن ساريا.

المصدر: RT