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رئيس الوزراء العراقي يكشف عن وساطة تجرى حاليا بين إيران وعدد من الدول العربية

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رئيس الوزراء العراقي يكشف عن وساطة تجرى حاليا بين إيران وعدد من الدول العربية
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لوكالة "فارس" أن العراق يقوم حاليا بالوساطة بين إيران وعدد من الدول العربية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي لوكالة "فارس": "لأن هذا الموضوع سري تماما، فإنه لن يكشف عن تفاصيل هذه الوساطة وأسماء الدول حتى يتم الحصول على نتائج".

وكانت إيرن والسعودية قد اتفقتا خلال مفاوضاتهما في العاصمة الصينية بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ 7 سنوات وأعلن هذا الاتفاق رسميا 11 مارس الماضي.

المصدر: فارس

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