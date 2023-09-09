"بلومبرغ": الصين عارضت عقد قمة العشرين في الولايات المتحدة عام 2026

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر لها، بأن الصين عارضت عقد قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة عام 2026، وبأن روسيا أيدت الاعتراض الصيني.

وجاء في خبر الوكالة: "الصين اعترضت على استضافة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين في عام 2026".

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ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن الاعتراض الصيني نال الدعم والتأييد من جانب روسيا.

ويشير المصدر إلى أن اعتراضات الصين كانت مدعومة من روسيا. وبحسب الوكالة، فإن هذه التصريحات والاعتراضات تبقى رمزية الطابع، لأنه من غير المرجح التراجع عن هذا القرار.

وتترأس الهند مجموعة العشرين اعتبارا من ديسمبر عام 2022.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها. ويمثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

المصدر: نوفوستي