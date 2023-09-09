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مودي يظهر في قمة العشرين وأمامه لافتة كتب عليها "بهارات" بدلا من الهند

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مودي يظهر في قمة العشرين وأمامه لافتة كتب عليها
Sputnik
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ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي، وأمامه لافتة "بهارات" بدلا من الهند للتعريف بدولته.

ووفقا للدستور الهندي، تعد اللغتان الإنجليزية والهندية اللغتين الرسميتين للبلاد، حيث تسمى البلاد "الهند" باللغة الإنجليزية و"بهارات" باللغة الهندية.

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وكانت رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قد استخدمت مصطلح "رئيس بهارات" بدلا من "رئيس الهند" لأول مرة في الدعوات المكتوبة باللغة الإنجليزية لحضور حفل عشاء قمة مجموعة العشرين.

مودي يظهر في قمة العشرين وأمامه لافتة كتب عليها

وفي وقت لاحق، أفادت بعض وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة الهندية قد تقترح تغيير الاسم الإنجليزي للبلاد رسميا إلى "بهارات" وعرض هذه القضية على جلسة خاصة للبرلمان، ستقام في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر.

وأثارت هذه التدابير من جانب السلطات الهندية، موجة انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

المصدر: نوفوستي

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