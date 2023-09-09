"الشراكة الاستراتيجية والتحالف".. بوتين يهنئ رئيس طاجيكستان بعيد الاستقلال

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن بمناسبة العيد الوطني عيد استقلال طاجيكستان، مؤكدا أهمية تطوير علاقات "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

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وفي رسالة التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم السبت، أشاد بوتين بإنجازات طاجيكستان على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبدورها البناء في حل القضايا الهامة بالأجندة الإقليمية والدولية.

وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان "مبنية على مبادئ الشراكة الاستراتيجية والتحالف"، مشيرا إلى توسع التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات و"النتائج الجيدة" التي يحققها تنسيق جهود البلدين داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف.

وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن "مواصلة توسيع العلاقات الروسية الطاجيكية يلبي تماما مصالح شعبينا الصديقين ويسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا الوسطى".

المصدر: RT