"واشنطن تايمز": بعض الجمهوريين في الكونغرس عارضوا وقف المساعدات لأوكرانيا

عارض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي خطة رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بعدم إدراج أموال لمساعدة أوكرانيا في مبادرة قصيرة الأجل لتوسيع التمويل للحكومة الأمريكية.

أفادت بذلك صحيفة "واشنطن تايمز"، وأشارت إلى أن "مكارثي يخطط لاستبعاد التمويل اللاحق لأوكرانيا من مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، لكن بعض زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من هذه الخطوة".

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وذكرت الصحيفة أن "بعض المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعبرون عن دعمهم لمكارثي... لكنهم لا يرغبون في استبعاد الأموال المخصصة لأوكرانيا" من المبادرة التي تهدف إلى منع الإغلاق المحتمل لبعض الوكالات الفيدرالية. وقال السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولينا الجنوبية)، للصحفيين إنه يعارض "قطع المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا". ووفقا له، سيؤدي ذلك إلى "فوضى في العالم".

من جانبه، قال السيناتور جون كينيدي (جمهوري من ولاية لويزيانا) إنه يعتبر مبادرات مكارثي الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي مناسبة، لكنه يعارض قطع المساعدات عن كييف. وشدد على أنه "يدعم المساعدة لأوكرانيا" لأنها وحسب زعمه "تلبي المصالح الوطنية" للولايات المتحدة.

وسيتعين على الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن توقف عملها، إذا لم يوافق المشرعون بحلول نهاية سبتمبر على ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

المصدر: تاس