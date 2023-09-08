 
مباشر

ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار مدمّر في جنوب البرازيل إلى 46 شخصاً

أخبار العالم

ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار مدمّر في جنوب البرازيل إلى 46 شخصاً
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0fg

أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أن عدد المفقودين جرّاء الإعصار المدمّر الذي اجتاح جنوب البلاد يوم الاثنين وخلّف 41 قتيلا على الأقل ارتفع من 25 إلى 46 مفقوداً.

قالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوبي البرازيل إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل، وقد أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.

إقرأ المزيد
فيضانات كارثية تجتاح البرازيل وتخلف ضحايا
فيضانات كارثية تجتاح البرازيل وتخلف ضحايا

بينما بلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقاً لآخر التقديرات.

كما أدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدناً عدة. وقالت السلطات إنّ 85 بلدية تضررت من جرّاء الإعصار.

ويوم أمس الخميس، زار إدواردو ليتي، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، بلدية موكوم، الأكثر تضرراً بالإعصار حيث سقط ما لا يقل عن 15 قتيلاً، وقدم وعوده بإعادة بنائها سريعا.

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة يرجح خبراء أن تكون متصلة بالتغير المناخي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا