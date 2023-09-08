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مشروع قانون أمريكي لإدراج مقرر عن "خطر الشيوعية" في المناهج المدرسية

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مشروع قانون أمريكي لإدراج مقرر عن
AP
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قدمت عضو مجلس النواب الأمريكي، ماريا إلفيرا سالازار، مشروع قانون بشأن تدريس "خطر الشيوعية" في المدارس إلى الكونغرس.

وذكرت النائبة الأمريكية أنه "تم تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس، لتعليم تلاميذ المدارس الأمريكية مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة".

وتم تقديم مشروع القانون في وقت سابق، من السيناتور الأمريكي جون كينيدي، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وريك سكوت، الجمهوري عن فلوريدا أيضا.

وجاء في مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، أن "أغراض هذا التشريع هي مساعدة أولياء الأمور والمؤسسات المدنية، والمجتمعات التعليمية المحلية والمدارس الثانوية والوكالات التعليمية، في إعداد طلاب المدارس الثانوية ليكونوا بالغين مسؤولين ومطلعين".

ووفقا لوثيقة مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، يتم "تعليم تلاميذ المدارس الأمريكية أن الشيوعية أدت إلى وفاة أكثر من 100 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم، وفهم مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة، وأن 1.5 مليار شخص ما زالوا يعانون من الشيوعية".

ويفرض قانون التعليم أيضا إجراء مناقشات في المدارس حول "أيديولوجيات سياسية معينة.. تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة".

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المصدر: نوفوستي 

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