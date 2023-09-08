مسؤول إيراني يعلق على لقاء علني في لندن جمع وزيرة المخابرات الإسرائيلية وعناصر "مناهضة للثورة" (صور)

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على اللقاء العلني بين وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل، مع عدد من العناصر "المناهضة للثورة" في لندن.

وقال كنعاني إن ذلك "يعد مؤشرا واضحا على استمرار إثارة الفتنة من قبل المثلث البغيض المتمثل ببريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني".

وأفاد كنعاني في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يوم 8 سبتمبر هو يوم القمع الدموي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني من قبل نظام الاستبداد الملكي الذي كان يعتمد على دعم المثلث البغيض بريطانيا وأمريكا وإسرائيل".

وأضاف: "إن اللقاء العلني لوزيرة مخابرات الكيان في لندن مع عدد من العناصر المناهضة للثورة يظهر بوضوح استمرار إثارة الفتنة من قبل المثلث البغيض ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني".

۱۷ شهریور (۱۳۵۷) روز سرکوب خونین قیام انقلابی ملت ایران توسط رژیم ستمشاهی متکی به حمایت مثلث شوم انگلیس-آمریکا-اسرائیل است.



دیدار علنی وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در لندن با تعدادی از عناصر ضدانقلاب، به روشنی گویای تداوم فتنه‌انگیزی مثلث شوم علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران است. pic.twitter.com/v0yHCq6w6S — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) September 8, 2023

وذكر موقع "فارس نيوز" الإيراني أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل، التقت مؤخرا في لندن مع عدد من العناصر "المناهضة للثورة".

كما نشرت الوزيرة الإسرائيلية مجموعة من الصور وثقت اللقاء الذي تم في لندن.

وقالت جيلا غامليل معلقة على الصور: "لقاء مهم مع الناشطين المعارضين للنظام في إيران والصحفيين الذين يغطون شؤون إيران والشرق الأوسط.. يجب على العالم أن يفهم أن إيران ليست مشكلة إسرائيل الوحيدة، وبالتالي يجب على العالم الحديث أن يقف متحدا كجدار".

כינוס משמעותי וחשוב עם פעילים מתנגדי המשטר האיראני ועיתונאים המסקרים את איראן והמזרח התיכון. העולם חייב להבין כי איראן אינה רק בעיה של ישראל, משטר האייתולות שולח זרועותיו בכל רחבי תבל ועל כן העולם המודרני צריך לעמוד יחד כחומה בצורה. pic.twitter.com/ji3sel4rd9 — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) September 6, 2023

گردهمایی مهم و مهم با فعالان مخالف رژیم ایران و خبرنگارانی که ایران و خاورمیانه را پوشش می دهند. جهان باید بفهمد که ایران تنها مشکل اسرائیل نیست، رژیم آیت الله در حال باز کردن آغوش خود در سراسر جهان است و بنابراین دنیای مدرن باید مانند یک دیوار کنار هم بایستد. — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) September 6, 2023

المصدر: موقع "فارس نيوز" الإيراني + منصة "X"