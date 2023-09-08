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مسؤول إيراني يعلق على لقاء علني في لندن جمع وزيرة المخابرات الإسرائيلية وعناصر "مناهضة للثورة" (صور)

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مسؤول إيراني يعلق على لقاء علني في لندن جمع وزيرة المخابرات الإسرائيلية وعناصر
AFP
إيران
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على اللقاء العلني بين وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل، مع عدد من العناصر "المناهضة للثورة" في لندن.

وقال كنعاني إن ذلك "يعد مؤشرا واضحا على استمرار إثارة الفتنة من قبل المثلث البغيض المتمثل ببريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني".

وأفاد كنعاني في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يوم 8 سبتمبر هو يوم القمع الدموي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني من قبل نظام الاستبداد الملكي الذي كان يعتمد على دعم المثلث البغيض بريطانيا وأمريكا وإسرائيل".

وأضاف: "إن اللقاء العلني لوزيرة مخابرات الكيان في لندن مع عدد من العناصر المناهضة للثورة يظهر بوضوح استمرار إثارة الفتنة من قبل المثلث البغيض ضد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني".

وذكر موقع "فارس نيوز" الإيراني أن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل، التقت مؤخرا في لندن مع عدد من العناصر "المناهضة للثورة".

كما نشرت الوزيرة الإسرائيلية مجموعة من الصور وثقت اللقاء الذي تم في لندن.

وقالت جيلا غامليل معلقة على الصور: "لقاء مهم مع الناشطين المعارضين للنظام في إيران والصحفيين الذين يغطون شؤون إيران والشرق الأوسط.. يجب على العالم أن يفهم أن إيران ليست مشكلة إسرائيل الوحيدة، وبالتالي يجب على العالم الحديث أن يقف متحدا كجدار".

المصدر: موقع "فارس نيوز" الإيراني + منصة "X"

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