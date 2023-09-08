فرنسا.. الإفراج عن رجل هدّد مدير مدرسة ابنته بالقتل لمنعه دخولها بالعباءة وتحويله للمحاكمة

أفرجت الشرطة الفرنسية عن الأب الموقوف بعدما وجّه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة ابنته لمنعه دخولها المدرسة الثانوية مرتدية العباءة وذلك بعد حظر هذا الزي في البلاد باسم العلمانية.

وكانت الشرطة في كليرمون-فيران بوسط فرنسا قد أوقفت الرجل، أمس الخميس، ليتم الإفراج عنه اليوم الجمعة على أن يحاكم في نهاية أكتوبر المقبل أمام محكمة الجنح بتهمة "التهديد بهدف تخويف شخص مسؤول عن مرفق عام".

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وكان مسؤولو ثانوية أمبرواز-بروجيار طلبوا من طالبة ثانوية خلع العباءة لكنها رفضت فمُنعت من دخول المدرسة. بعد ذلك اتصل والدها ووجه تهديدات بالقتل تستهدف مدير المدرسة.

من جهته، قال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال إنها تهديدات "غير مقبولة"، وأكد اتخاذ تدابير لحماية مدير المدرسة.

بدوره، قال رئيس بلدية المنطقة إن مسؤولي المدرسة الذين رفضوا دخول الطالبة بالعباءة "تلقوا تهديدات بالقتل وقطع الرأس .. يجب أن يكون إصرارنا وحزمنا ثابتين" في وجه ذلك. وأعلن عن نشر فرق أمنية في المدرسة الثانوية.

يشار إلى أنه في 27 أغسطس الماضي، أعلن غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، يوم الخميس.

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ورفض المجلس طلب جمعية العمل من أجل حقوق المسلمين تعليق الحظر على أساس التمييز وانتهاك الحقوق.

وفي الأثناء، وصلت نحو 300 تلميذة يوم الاثنين الماضي، من أصل 12 مليون تلميذ عادوا إلى المدارس هذا الأسبوع، بالعباءة إلى المدرسة ورفضت 67 منهن خلعها، بحسب وزير التربية والتعليم.

المصدر: أ ف ب