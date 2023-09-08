هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق بانتخابات جورجيا بأمريكا توصي بتوجيه اتهامات لعدد أكبر من الأشخاص

قال مراسل RT في الولايات المتحدة يوم الجمعة، إن هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق بانتخابات جورجيا، أوصت بتوجيه اتهامات لعدد أكبر من الأشخاص.

إقرأ المزيد

وأضاف المراسل أن من ضمن من أوصت الهيئة بتتبعهم، سيناتور ساوث كارولينا ليندسي غراهام، واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين من جورجيا، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

وفي 15 أغسطس 2023، خلصت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية إلى قرار بتوجيه اتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب و18 شخصية مقربة منه ضمن التحقيق بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع، وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ووافقت الهيئة على توجيه لائحة من 10 تهم بما في ذلك "الابتزاز والتزوير من الدرجة الأولى وانتهاك قانون الولاية"، بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية حينها.

إقرأ المزيد

ومن بين المتهمين الـ18، كبير موظفي البيت الأبيض سابقا مارك ميدوز، ورودولف جولياني وسيدني باول المحاميان الشخصيان لترامب.

وتأتي الاتهامات الموجهة لترامب والآخرين بعد تحقيق استمر عامين ونصف العام من قبل المدعية العامة، وذلك عقب تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021 حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا براد رافينسبيرغر، على التشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية، وأن يدبر له ما يقارب 12 ألف صوت لقلب نتيجة الاقتراع لصالحة ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبالإضافة إلى المحاكمة في قضية اقتحام الكونغرس في السادس من يناير 2021 ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020 وفاز فيها منافسه الديمقراطي بايدن، يخضع ترامب للمحاكمة في قضيتين أخريين، هما الوثائق السرية عندما غادر البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن القاضية تانيا شاتكن، قد أعلنت أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن رغم الاتهامات الموجهة إليه

وستبدأ أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي، قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية