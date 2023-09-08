هونغ كونغ تواجه أغزر هطول للأمطار منذ عام 1884 (فيديو)

أفادت صحيفة South China Morning Post بأن خبراء الأرصاد الجوية في مدينة هونغ كونغ الصينية أصدروا مستوى التحذير الأعلى بسبب هطول الأمطار الأغزر على الإطلاق (منذ عام 1884).

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمطار هطلت بغزارة شديدة مساء الخميس (7 سبتمبر) بين الساعة 23:00 والساعة 24:00 بالتوقيت المحلي، وسقط 158.1 ملم من الأمطار في المدينة، وهبت الرياح. ووصلت سرعتها إلى ما يقرب من 20 مترا في الثانية.

وحذرت السلطات من العواصف الرعدية وناشدت السكان عدم مغادرة منازلهم. كما علقت عمل المدارس في 8 سبتمبر.

واستمرت الظروف الجوية السيئة حتى بعد ظهر الجمعة. حيث تم إصدار مستوى التحذير الأعلى من العواصف لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

المصدر: غازيتا. رو