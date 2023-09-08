ماسك يعلق على مزاعم وجود "دعاية موالية لروسيا" في شبكة X

أكد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه لا توجد "دعاية موالية لروسيا" على شبكة التواصل الاجتماعي X ("تويتر" سابقا).

وكتب ماسك عبر X: "أين كل هذه الدعاية الموالية لروسيا؟ نحن لا نراها"، وذلك ردا على منشور للصحفي غلين غرينوالد علق فيه على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من مزاعم أن رفض شبكة X فرض رقابة على المحتوى يساهم في انتشار "الدعاية الموالية لروسيا".

Where is all this pro-Russia propaganda? We don’t see it. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2023

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وكتب غرينوالد: "لقد روجت واشنطن بوست لدراسة مضللة بشكل صارخ – أعدت بتكليف من الاتحاد الأوروبي، و(تقف وراءها) مجموعة من حلفاء (وزيرة الخارجية والمرشحة الديمقراطية سابقا) هيلاري (كلينتون) - زعمت أن حرية التعبير عبر الإنترنت تسهل الدعاية الروسية".

وتابع: "إنهم يعترفون بمصدر قلقهم الرئيسي ألا وهو انتخابات 2024. إنهم بحاجة إلى الرقابة للتحكم بالنتائج".

تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى X لا يزال مقيدا في روسيا منذ مارس 2022 بسبب نشرها "معلومات غير صحيحة ومخالفة للقانون".

المصدر: RT