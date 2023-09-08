لافروف: أمريكيا فشلت في تعطيل توريد معدات لبناء محطة روبور الكهروذرية في بنغلاديش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة حاولت تعطيل توريد المعدات اللازمة لبناء محطة روبور الكهروذرية، عن طريق إضافة السفن الروسية إلى قائمة العقوبات.

وأضاف الوزير خلال لقاء في السفارة الروسية، مع ممثلي رابطة خريجي الجامعات السوفيتية والروسية في بنغلاديش: "اليوم تم ذكر [مشروع] روبور خلال الحديث عن تعاوننا. لقد حاولوا تعطيل العمل في المشروع وقامت الولايات المتحدة بإدراج 69 سفينة روسية، في قوائم عقوباتها لمنع استخدامها في نقل المعدات اللازمة. هذا هو كل الاستعمار في شكله الحديث".

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وتابع الوزير الروسي: "عثرنا مع الأصدقاء البنغاليين على سفن أخرى، تقوم الآن بنقل وتسليم المعدات في الموعد المحدد".

وأشار لافروف، إلى أنه من المقرر أن يتم حفل تسليم الدفعة الأولى من الوقود النووي في أكتوبر المقبل. وقال: "كل شيء هناك يسير حسب الخطة".

وتم في 25 ديسمبر عام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميغاوات بواسطة مشروع روسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش مدينة دكا.

المصدر: تاس