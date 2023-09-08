نقابات سيارات الأجرة في مرسيليا تهدد بالإضراب أثناء زيارة البابا فرنسيس

توعد ممثلو نقابات سائقي سيارات الأجرة في مرسيليا، بالإضراب يوم "قداس البابا" بالاستاد المحلي إذا لم تتخل السلطات عن خططها لفرض تعريفات ثابتة على الطرق من المطار إلى وسط المدينة.

ونقلت صحيفة "بروفانس" الفرنسية عن نقابات سائقي سيارات الأجرة في مرسيليا، "دعت نقابة سيارات الأجرة، التي تمثل حوالي 1115 سيارة أجرة في مرسيليا و1723 سيارة أجرة في منطقة بوش دو رون، إلى الإضراب صباح يوم 23 سبتمبر، وهو يوم قداس البابا فرنسيس في فيلودروم (ملعب مرسيليا)".

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ويوضح المنشور أن "سبب الحركة الاحتجاجية هو خطط السلطات المحلية للحد من تكلفة السفر من مطار مرسيليا إلى عدد من المناطق وسط المدينة، بما في ذلك الميناء القديم".

وعقدت بلدية مرسيليا اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية، لكن، كما توضح الصحيفة، "لم يؤد إلى اتفاق على أسعار ثابتة".

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس مرسيليا في فرنسا يومي 22 و23 سبتمبر، حيث سيشارك في المبادرة الكاثوليكية "اجتماعات البحر الأبيض المتوسط". وسيخاطب الحبر الأعظم المؤمنين في ملعب فيلودروم لكرة القدم. ويتضمن البرنامج المنشور للزيارة الرسولية لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: نوفوستي