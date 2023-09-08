"واشنطن بوست": وقف برنامج تموله الحكومة الأمريكية للعثور على الفيروسات النادرة

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوقفت تمويل برنامج بحوث يهدف إلى اكتشاف وفهرسة الآلاف من مسببات الأمراض الغريبة من جميع أنحاء العالم.

ووفقا للصحيفة، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن إيقاف تمويل برنامج DEEP VZN بقيمة 125 مليون دولار بعد إعادة تقييم المخاطر.

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ويشار إلى أنه تم تنظيم برنامج DEEP VZN ("اكتشاف ودراسة الفيروسات الجديدة المسببة للأمراض ذات المنشأ الحيواني")، بقيادة باحثين من جامعة واشنطن بهدف جمع ما يقرب من نصف مليون عينة بيولوجية من الطبيعة البرية وتحديد ما لا يقل عن 12000 فيروس جديد منها لمزيد من الدراسة.

وكان هذا البرنامج، الأحدث في سلسلة من المشاريع البحثية المدعومة من الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تحديد الفيروسات الغريبة أو غير المعروفة سابقا والتي يمكن أن تثير يوما ما أوبئة بشرية جديدة.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وتقوم بتوسيع برامج تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.

وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيميائيات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف في تصريحات للصحفيين: "رغم التوقف الاضطراري المرتبط بإجراء العملية العسكرية الخاصة، تم الآن استئناف الأنشطة في إطار البرنامج. وتتمثل المهام الرئيسية في هذه المرحلة في مواصلة بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك توسيع أشكال تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين".

وحسب كيريلوف، فإن هذا الاستنتاج مبني على تحليل محضر اجتماع مجموعة العمل التي تضم مختصين أمريكيين وأوكرانيين تحت إشراف ممثلين عن إدارة الحد من التهديدات بوزارة الدفاع الأمريكية (DITRA) بتاريخ 20 أكتوبر 2022، بشأن خطط تنفيذ برنامج الحد من التهديدات البيولوجية في أوكرانيا.

وأشار كيريلوف إلى أن حقائق الأنشطة العسكرية البيولوجية للبنتاغون، والتي كشفتها الدفاع الروسية في وقت سابق، تجبر واشنطن على بذل جهود لإخفاء الطبيعة الحقيقية، ما دفعها لتغيير اسم برنامج "البحوث البيولوجية المشتركة"، الذي يهدف في الواقع إلى تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية.

المصدر: تاس