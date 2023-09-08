وزير خارجية بنغلاديش: نسترشد فقط بالمصالح الوطنية للبلاد

صرح وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن بأن بلاده لا تسترشد في سياساتها الخارجية إلا بالمصالح الوطنية للبلاد.

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جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دكا، حيث أشاد لافروف بالسياسة الخارجية المستقلة لبنغلاديش. ونقلت وكالة أنباء Sangbad Sangstha عن الوزير عبد المؤمن قوله: "نحن نتبع مصالحنا الخاصة، وحتى اليوم اتبعنا سياسة مستقلة تماما"، مشيرا إلى أن لدى دكا "سياسة خارجية متوازنة وهدفها هو حل جميع القضايا من خلال الحوار والمناقشة".

وتابع عبد المؤمن: "نحن لا نريد الحرب. لا نريد أن نرى أي حرب بالوكالة في أي مكان".

وعلق لافروف بأن روسيا "تقدر التزام الدول، بما في ذلك بنغلاديش، بمصالحها الوطنية، على الرغم من الضغوط الغربية".

المصدر: RT