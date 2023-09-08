"سلوك خطير".. فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، أحداث شغب وقعت في قاعدة عسكرية إسرائيلية أثناء التدريب، وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فإنه يجري حاليا التحقيق في الحادث، بعدما وصل الفيديو إلى القيادة العليا للواء "جولاني" يظهر فيه عشرات الجنود يركضون ويصرخون ويتسببون في فوضى داخل مجمع سكني في قاعدة عسكرية.

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عاجل عاجل عاجل ،،،،،،،فوضى وتمرد في قاعدة #عسكرية لجيش الاحتلال بعد أن قام جنود #لواء\جولاني بتدمير ما بداخل القاعدة pic.twitter.com/bXzcbLSaEI — Hamze M Mcheik (loubnan elakhder) (@elahkader) September 7, 2023

وأضافت الصحيفة أن ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تم طردهم من الدورة بسبب هذه الحادثة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على قائد الفريق.

المصدر: RT