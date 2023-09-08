 
مباشر

"سلوك خطير".. فيديو لأحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w08w

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، أحداث شغب وقعت في قاعدة عسكرية إسرائيلية أثناء التدريب، وصفها الجيش بأنها "سلوك خطير".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فإنه يجري حاليا التحقيق في الحادث، بعدما وصل الفيديو إلى القيادة العليا للواء "جولاني" يظهر فيه عشرات الجنود يركضون ويصرخون ويتسببون في فوضى داخل مجمع سكني في قاعدة عسكرية.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: يجب التحقيق في تقارير الانتهاكات الإسرائيلية بحق نساء فلسطينيات في الخليل
الأمم المتحدة: يجب التحقيق في تقارير الانتهاكات الإسرائيلية بحق نساء فلسطينيات في الخليل

وأضافت الصحيفة أن ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تم طردهم من الدورة بسبب هذه الحادثة، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على قائد الفريق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا