مخابرات كازاخستان تحبط محاولة لتفجير ضريح خوجة أحمد يسوي

قال روسلان سيسمباييف نائب رئيس هيئة الأمن القومي في كازاخستان، إن عناصر الأمن تمكنوا هذا العام من إحباط محاولة لتفجير ضريح الشاعر والفيلسوف خوجة أحمد يسوي في جنوب البلاد.

وأشار سيسمباييف، في اجتماع المجلس الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، إلى أنه جرت كذلك محاولة تنفيذ هجوم مسلح استهدف العاصمة.

وأضاف: "خلال هذه الفترة، بقي التهديد الإرهابي مرتفعا باستمرار في كازاخستان. ويتم منع وقوع هجومين إرهابيين على الأقل كل عام. في هذه السنة، تمكن رجال الأمن من إحباط محاولات تفجير عبوة ناسفة في ضريح خوجة أحمد يسوي في تركستان، فضلا عن هجوم مسلح في أماكن مزدحمة في أستانا".

تم تشييد ضريح خوجة أحمد يسوي في مدينة ياسي المعروفة اليوم باسم تركستان جنوبي كازاخستان في عهد تيمورلنك في الفترة من 1389 حتى 1405. وفي عام 2002، أصبح أول تراث كازاخي معترف به من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

المصدر: تاس