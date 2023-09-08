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بايدن يمدد العقوبات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر

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بايدن يمدد العقوبات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر
Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصدر أمرا تنفيذيا لمدة عام آخر ينص على تمديد عقوبات أحادية ضد منظمات وأفراد أجانب على خلفية التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيانه: "أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".

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وأضاف: "على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن قوة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو أثرت على فرز الأصوات خلال الانتخابات الأمريكية، إلا أن دولا أخرى سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".

وبناء على هذا المرسوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عدة مرات على أفراد وكيانات من روسيا فيما يتعلق بالتدخل المزعوم في العملية الانتخابية الأمريكية.

ورفضت موسكو مرارا الاستنتاجات المتعلقة بمحاولات التأثير على مسار الانتخابات الأمريكية.

ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

المصدر: تاس

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