بعد اتهامه بمعاداة السامية.. "Ye" يستعد لإطلاق أغنية بعنوان "إسرائيل" يروي فيها لقاءه مع الشيطان

أطلق مغني الراب الأمريكي كاني ويست، الذي تخلت عنه الشركات الراعية لأشهر بسبب تصريحاته المعادية للسامية، أغنية جديدة بعنوان "إسرائيل" يروي فيها لقاءه مع الشيطان.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بتمجيد إسرائيل أو انتقادها.

ونشر كاني ويست المعروف حاليا باسم Ye، مقطعا قصيرا على وسائل التواصل الاجتماعي ومن المتوقع أن يتم إصدار الأغنية قريبا ضمن ألبوم Al Be Back الجديد الذي يحمل عنوان "Dying Near a Charger".

ولا تزال الدرجة التي تشير بها كلمات الأغنية إلى إسرائيل يكتنفها الغموض، ولكن في المقطع الذي تم إصداره، يمكن سماع "أنتم تغنون عن لقاء الشيطان وعن موسى".

🚨 Un nouveau morceau de Kanye West a été teasé cette nuit et arrive très bientôt !!



« ISRAËL » pic.twitter.com/B6IsNzXQ1o — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) September 6, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها آل بي باك وكانييه ويست، فقد فعلوا ذلك من خلال ألبوم آخر مشهور بعنوان "Graduation"، وفي الألبوم الجديد، من المتوقع أن يتعاون الاثنان في أغنية ثانية بعنوان "Concussions".

وفرض موقعا "إنستغرام" و"تويتر" حينها قيودا على حسابات مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، بعد أن نشر تعليقات وصفت بأنها معادية للسامية.

واتهمت "اللجنة اليهودية الأميركية" (AJC) مغني الراب بالترويج لـ"كراهية اليهود".

وقالت إن "كاني ويست يجب أن يجد طريقة لتوضيح وجهة نظره من دون اللجوء إلى معاداة السامية".

المصدر: وسائل إعلام