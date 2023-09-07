الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب مع دبابات "أبرامز"

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات "أبرامز"، والتي قد تكون هناك في الخريف.

وقالت سينغ: "الهدف هو وجود القذائف هناك في الوقت الذي تكون فيه الدبابات هناك".

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تكشف عن اسمه أن كييف ستحصل على أول 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.

وأصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية بعد بريطانيا، التي تعلن عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفي مارس من هذا العام، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي عن خطط لتزويد كييف بمثل هذه الذخيرة، وتم توضيح أنها مخصصة لدبابات "تشالنجر 2".

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن هذه القذائف لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تولد غبارا إشعاعيا، وتلوث التربة، وبهذا المعنى، فهي أكثر الأسلحة ضررا وخطورة على البشر، وحتى الآن، لم تستخدم مثل هذه الذخائر سوى دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك العراق ويوغوسلافيا.

المصدر: نوفوستي