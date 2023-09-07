القضاء الإيراني يندد بادعاءات صحفية كانت موقوفة بتعرضها للضرب والاعتداء

ندد القضاء الإيراني، يوم الخميس، باتهامات صحفية موقوفة بأنها تعرضت للضرب والاعتداء، مؤكدا أنه لم يتم تقديم أي شكوى أو دليل لإثبات ادعاءاتها.

وبحسب موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، "أوردت وسائل إعلام وصفت بأنها معارضة" عن الصحفية نازيلا معروفيان، قولها إنها "تعرضت للضرب والاعتداء" أثناء توقيفها في سجن إيوين بطهران.

وكتب الموقع: "التحقيق الذي فتح في ضوء ادعاءات (الصحفية) اثبت ليس فقط أنها لم تقدم أي سبب أو دليل لدعم مزاعمها، وأنها حتى الآن لم ترفع أي شكوى".

وأضاف أن "معروفيان لم تقدم ولا محاميها شكوى أو تقريرا عن أعمال عنف أو اعتداء لدى سلطات السجون".

وأوقفت السلطات الإيرانية مرات عدة الصحفية نازيلا معروفيان، منذ نشرها في أكتوبر 2022 مقابلة مع أمجد أميني، والد مهسا أميني، التي توفيت في 16سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد الحجاب الصارمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية: "يعود آخر توقيف لمعروفيان إلى 30 أغسطس الماضي في طهران، لعدم وضعها الحجاب في مكان عام ولنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبعد الإفراج عنها في المرات السابقة، ظهرت معروفيان من دون حجاب في أماكن عامة في تحد للسلطات والقوانين.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب