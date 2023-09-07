مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية تدعو إلى وقف الاستفزازات بعد احتجاز أحد صحفييها في أرمينيا

أعلنت مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية أنها تتابع احتجاز الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أشوت غيفوركيان، ودعت إلى وقف الاستفزازات التي تهدف إلى تقويض الصداقة بين روسيا وأرمينيا.

وقال المكتب الصحفي للمجموعة: "نتابع احتجاز الصحفي في "سبوتنيك أرمينيا" أشوت غيفوركيان. إن احتجاز الصحفي، خاصة على خلفية المنتدى الإعلامي الأرمني الروسي الأول، يتطلب مبررات قوية. نحن نعول على مراعاة جميع الإجراءات القانونية، والموضوعية وحيادية التحقيق".

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وأكدت أنه ينبغي وقف الاستفزازات المحتملة التي تهدف إلى تقويض الصداقة بين الشعبين الشقيقين في روسيا وأرمينيا على الفور.

وأفادت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" في وقت سابق بأن المدون الموالي لروسيا ميكائيل باداليان اعتقل في مدينة غوريس الأرمنية، إلى جانب الصحفي في الوكالة أشوت غيفوركيان، ويخضعان للتحقيقات.

المصدر: نوفوستي