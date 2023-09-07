خبير عسكري غربي يكشف نقاط ضعف سلاح ألماني "معجزة" في أوكرانيا تجعله هدفا سهلا للقوات الروسية

قال الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثيل، إن عمر دبابات "ليوبارد-1" الألمانية التي أرسلها الغرب إلى كييف أكثر من 50 عاما، وإذا أسيء استخدامها فإنها تتحول بسرعة إلى خردة.

وقال ثيل في مقابلة مع قناة SRF إن الدبابات تعاني من نقاط ضعف في الدروع الجانبية، حيث يسهل التعامل معها، كما أن إطلاق النار منها أقل فعالية من الطرازات الأخرى. ولهذا السبب، يجب أولا تحديث الدبابات، الأمر الذي يستغرق من بضعة أشهر إلى 9 أشهر.

إقرأ المزيد

وتابع: "لا توجد ساحة، ولا قوة بشرية، ولا قطع غيار، كل هذا يجب تنظيمه أولا".

وشدد على أنه حتى بعد التحديث، فإن ليوبارد لن تقلب مجرى النزاع الأوكراني.

وفقدت شركة راينميتال (Rheinmetall) الألمانية بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية سمعتها كشركة منتجة لـ "السلاح المعجزة".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن المعدات العسكرية الغربية في أرض المعركة بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: RT