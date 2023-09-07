خمسة من رجال شرطة لندن يقرون بالذنب في تبادل رسائل عنصرية عبر "واتس آب" حول ميغان ماركل

اعترف خمسة من ضباط الشرطة البريطانية السابقين بالذنب في إرسال رسائل مسيئة وعنصرية عبر تطبيق واتس آب، والتي تضمنت تعليقات حول ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، بعد مثولهم أمام المحكمة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "جميع ضباط الشرطة السابقين خدموا في أجزاء مختلفة من شرطة العاصمة حيث أمضوا وقتا في مجموعة الحماية الدبلوماسية، المعروفة الآن باسم قيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية".

وكشفت الصحيفة، أن بعض الرسائل التي تمت مشاركتها في الدردشة أشارت إلى أمير وأميرة ويلز، والملكة الراحلة والأمير فيليب، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وبعض المسؤولين السابقين بحسب الاتهامات.

ومثل الضباط، الذين تقاعدوا بين عامي 2001 و2015، أمام المحكمة لأول مرة اليوم بعد تلقي التهم عن طريق البريد وبعد تحقيقات مطولة.

هذا وأقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا العام الماضي بسبب تعليقاتهما على ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، تضمنت نكتة عنصرية.

وحسبما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد تمكنت ميغان من إقالتهما بعدما تبادلا تعليقات "غير لائقة" بحقها عبر واتس آب.

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المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية