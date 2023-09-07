زاخاروفا تصف اللقاء بين بلينكن وكوليبا بأنه مقايضة للوطن بـ"بطاطا مقلية"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اللقاء بين وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي عقد في "ماكدونالدز".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في السابق كان يُباع الوطن مقابل "برميل من المربى وسلة من البسكويت".

إقرأ المزيد

وأضافت أنه "يباع الآن، مقابل عبوة من البطاطا المقلية وفطيرة مربى التوت.

ولفتت الانتباه إلى أنهم الآن في مرحلة التمهيد للصفقة.

وأرفقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحاتها بصورة لكوليبا وبلينكن في مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أمس الأربعاء بوصول بلينكن إلى كييف، في زيارة رسمية.

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي لكييف.

المصدر: RT