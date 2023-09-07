الخارجية الإيرانية: جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من أراضينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في رده على بيان اجتماع الحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة أن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية".

وأوضح كنعاني في رده على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث للحوارات السياسية العربية اليابانية بالقاهرة والذي تطرق إلى الجزر الثلاث: " أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزأ وأبدي من الأراضي الإيرانية، وذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقد لأي قيمة سياسية وقانونية".

ورفض كنعاني بشكل قاطع "التطرق إلى الجزر في البيان المذكور"، واعتبره "مخالفا لقواعد القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول".

وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، في وقت سابق، إن بلاده عازمة على تطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج.

جدير بالذكر أن المنطقة تشمل 4 جزر في الخليج، ثلاث منها متنازع عليها مع الإمارات هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وجزيرة أخرى هي سيري.

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المصدر: RT