 
مباشر
عاجل
رفض طعنا قدمته جمعية حقوقية.. مجلس الدولة في فرنسا يؤيد منع ارتداء العباءة في المدارس

"نيويورك تايمز": قوات كييف تستخدم الذخائر العنقودية لكنها غير فعالة أمام التحصينات الروسية

أخبار العالم

AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w04y

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الذخائر العنقودية التي تستخدمها القوات الأوكرانية أظهرت عدم فعاليتها ضد التحصينات الدفاعية الروسية.

وقال الصحيفة إن "الذخائر العنقودية غير فعالة إلى حد كبير ضد المواقع الروسية المحصنة".

وأضافت نقلا عن خبراء عسكريين أن هذه الذخيرة لا يمكن أن تكون فعالة إلا ضد القوات المنتشرة في المناطق المفتوحة.

إقرأ المزيد
موسكو: قرار واشنطن بتزويد قذائف اليورانيوم المنضب لكييف سيدمر أجيالا بأكملها
موسكو: قرار واشنطن بتزويد قذائف اليورانيوم المنضب لكييف سيدمر أجيالا بأكملها

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن سلطات الولايات المتحدة تعتزم قريبا تسليم دفعة أخرى جديدة من الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

ووفقا للصحيفة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد شهرين من إرسال الدفعة الأولى من الذخائر العنقودية، لإرسال "المزيد" منها إلى أوكرانيا.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا