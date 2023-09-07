"نيويورك تايمز": قوات كييف تستخدم الذخائر العنقودية لكنها غير فعالة أمام التحصينات الروسية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الذخائر العنقودية التي تستخدمها القوات الأوكرانية أظهرت عدم فعاليتها ضد التحصينات الدفاعية الروسية.

وقال الصحيفة إن "الذخائر العنقودية غير فعالة إلى حد كبير ضد المواقع الروسية المحصنة".

وأضافت نقلا عن خبراء عسكريين أن هذه الذخيرة لا يمكن أن تكون فعالة إلا ضد القوات المنتشرة في المناطق المفتوحة.

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وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن سلطات الولايات المتحدة تعتزم قريبا تسليم دفعة أخرى جديدة من الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

ووفقا للصحيفة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد شهرين من إرسال الدفعة الأولى من الذخائر العنقودية، لإرسال "المزيد" منها إلى أوكرانيا.

المصدر:RT