أوكرانيا: باشرنا بتصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا

قالت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو، إن سلطات كييف باشرت باستخدام موانئ كرواتيا لتصدير الحبوب.

وأفادت الأنباء بأن سفيريدينكو شاركت في اجتماع ثنائي على هامش قمة "مبادرة البحار الثلاثة" في بوخارست وناقشت مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قضايا فتح طرق تجارية جديدة لتصدير الحبوب الأوكرانية، كما ركزت الاهتمام على موضوع البحث عن حلول لرفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

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ونقلت وزارة الاقتصاد الأوكرانية عن سفيريدينكو، أنه "تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية... هذا الطريق التجاري، له مكانته المحددة ويحظى بشعبية كبيرة بالفعل. نحن على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات ممر النقل هذا. ونعتقد أن هذا الطريق اللوجستي سيلعب دورا مهما في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد انتهاء القتال".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن أوكرانيا باتت شريكا مشاركا في مبادرة البحار الثلاثة، وحصلت مولدوفا على نفس الصفة.

المصدر: نوفوستي