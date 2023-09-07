روسيا.. القبض على عصابة لتهريب قطع غيار الطيران إلى أوروبا وأوكرانيا (فيديو)

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن القبض على عصابة جريمة منظمة تقوم بتهريب قطع غيار معدات الطيران من مكونات الطائرات والمروحيات لاحتياجات الجيش الأوكراني.

جاء ذلك وفق ما نشره مركز العلاقات العامة بالهيئة، الذي تابع: "تم توقيف مجموعة منظمة متخصصة في التداول غير القانوني لمعدات عسكرية، وكذلك تهريب إمدادات المكونات وقطع الغيار لمعدات الطيران العسكري إلى دول أوروبا الغربية".

إقرأ المزيد

ووفقا للهيئة، فقد قامت المجموعة الإجرامية المنظمة من بين مواطني أوكرانيا وإحدى جمهوريات آسيا الوسطى بشكل مستمر بعمليات الاستحواذ داخل روسيا وإصلاح مكونات وتجميع قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات بهدف تصديرها بشكل غير قانوني لاحقا لصالح عملاء أجانب، بما في ذلك لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. وقد تمت مصادرة أكثر من 100 منتج لمعدات الطيران العسكري بقيمة 117 ألف دولار و59 ألف يورو.

إضافة إلى ذلك أشارت هيئة الأمن الفدرالية إلى أنه "تم التحفظ على مواد وثائقية تؤكد مشاركة المحتجزين في تنظيم عمليات إصلاح وترميم لمكونات الطائرات العسكرية والمروحيات الأوكرانية".

وتابع مركز العلاقات العامة بالهيئة: "بناء على نتائج التحريات، بدأ قسم التحقيق التابع لهيئة الأمن الفدرالية رفع قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي بتهم (تهريب المعدات العسكرية من قبل عصابة جريمة منظمة)، وتم احتجاز جميع المتهمين على ذمة القضية الجنائية من قبل محكمة ليفورتوفو في موسكو".

المصدر: RT