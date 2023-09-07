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الكرملين: بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة عبر الفيديو أمام قمة العشرين

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الكرملين: بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة عبر الفيديو أمام قمة العشرين
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أمام قمة مجموعة الدول العشرين التي ستنعقد خلال أيام في نيودلهي.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل وزير الخارجية لافروف، ولا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في قمة ممجموعة العشرين".

وأشار بيسكوف إلى أن الخبراء بمشاركة المبعوث الدائم لروسيا إلى القمة سيقومون بتنسيق كافة الوثائق المتعلقة بالقمة.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا، حيث وجهت الدعوة إلى قادة جميع دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

المصدر: RT

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