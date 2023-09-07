"نيويورك تايمز": واشنطن سترسل قريبا دفعة جديدة من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن سلطات الولايات المتحدة تعتزم قريبا تسليم دفعة أخرى جديدة من الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.

ووفقا للصحيفة، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد شهرين من إرسال الدفعة الأولى من الذخائر العنقودية، لإرسال "المزيد" منها إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتزم "ضمان عدم نفاد الذخيرة لدى أوكرانيا".

وتفيد معلومات الجانب الأمريكي، بأن القوات الأوكرانية تطلق نحو 8 آلاف قذيفة مدفعية يوميا. ومن بينها المئات من الذخائر العنقودية، حسب تقديرات المسؤولين الأمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكا منه للتهديد الذي تشكله للسكان المدنيين.

المصدر: تاس