مصادر أوكرانية: انفجار مسيرات قرب ميناء إسماعيل الأوكراني في مقاطعة أوديسا

زعمت سلطات مقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا اليوم الخميس أن مواقع للبنية التحتية للميناء وصومعة حبوب تعرضت لأضرار نتيجة انفجار وقع الليلة الماضية.

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وكتب رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" أن "مرافق للبنية التحتية للميناء وصومعة ومبنى إداريا تعرضت لأضرار"، في رابع هجوم بمسيرات شهدته منطقة إسماعيل بجنوب مقاطعة أوديسا خلال الخمسة أيام الأخيرة.

وأضاف كيبر أن شخصا واحدا أصيب جراء الهجوم، موضحا أن سائق شاحنة أصيب بجروح طفيفة في رجله.

وذكر موقع "زيركالو نيديلي" الأوكراني في وقت سابق، أنه سمعت انفجارات بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة كيليا في مقاطعة أوديسا، حيث يوجد ميناء نهري وحوض كبير لبناء وإصلاح السفن.

والليلة الماضية، أطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة أوديسا لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية