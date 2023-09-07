مصدر: أنقرة وموسكو ستناقشان قريبا تسليم الحبوب إلى الدول المحتاجة

قال مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب، إن أنقرة وموسكو ستناقشان قريبا، "ربما الأسبوع المقبل"، مشروعا لتوصيل الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.

وشدد المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي"، على أن الجانبين يؤكدان التصميم على بدء عمليات التسليم بسرعة.

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وأضاف المصدر: "نحن (الجانب التركي) في المستقبل القريب، ربما الأسبوع المقبل، سنبدأ في مناقشة التفاصيل الفنية لهذا المشروع. نأمل أن يتم حل جميع المشكلات بسرعة، مما سيسمح لنا ببدء عمليات التسليم قريبا جدا".

وأشار المصدر التركي، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لاجتماع الوفود حتى الآن.

وردا على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن استئناف العمل في مبادرة حبوب البحر الأسود، شدد المصدر على أن "الوضع مهدد بالوصول إلى طريق مسدود".

وقال: "سيتعلق الكثير بالمفاوضات في قمة مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع الأسعار والأزمة الغذائية الشاملة، فإننا نشعر بالقلق".

ورفض المصدر التعليق على موضوع المفاوضات بين أنقرة والغرب، في وقت يعتبر الجانب الروسي أن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب غير واعدة.

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي